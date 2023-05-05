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Шикли: акции протеста против правовой реформы теряют динамику
05.05.2023 18:30 Алина Груднева

Шикли: акции протеста против правовой реформы теряют динамику

Акции протеста против правовой реформы, судя по всему, сдают свои позиции.

Такое мнение в интервью радиостанции 103FM выразил министр по делам диаспоры Амихай Шикли.

"Вчерашняя демонстрация была довольно скучной", - отметил министр.

По мнению Шикли, организаторы протестов, планировавшие "фанатичную и гнусную демонстрацию", не прибавляют уважения к тем, кто возглавляет митинги.

"Протест теряет динамику, и это можно лишь приветствовать. Мы будем двигаться дальше, зализывать раны от увиденного и идти вперед", - подчеркнул Шикли.
 

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