Шикли: акции протеста против правовой реформы теряют динамику
Акции протеста против правовой реформы, судя по всему, сдают свои позиции.
Такое мнение в интервью радиостанции 103FM выразил министр по делам диаспоры Амихай Шикли.
"Вчерашняя демонстрация была довольно скучной", - отметил министр.
По мнению Шикли, организаторы протестов, планировавшие "фанатичную и гнусную демонстрацию", не прибавляют уважения к тем, кто возглавляет митинги.
"Протест теряет динамику, и это можно лишь приветствовать. Мы будем двигаться дальше, зализывать раны от увиденного и идти вперед", - подчеркнул Шикли.