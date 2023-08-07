



Шесть тысяч ракет в день. Сценарий войны с Хизбаллой



Тысячи ракет и разрушение инфраструктуры: в газете Исраэль Ха Йом опубликован “вероятный” сценарий противостояния с Хизбаллой.



На фоне внутренней борьбы в Израиле за и против правовой реформы необычные пограничные инциденты между Израилем и Хизбаллой" в последние недели и месяцы свидетельствуют о значительном повышении вероятности войны на границе Израиля и Ливана.



На этот раз, по оценкам Израиля, война не ограничится одной ареной, а будет идти на нескольких фронтах, и не исключено, что к ней присоединится и Газа, а Израилю придется иметь дело с терроризмом в Иудее и Самарии, насилием и блокадой транспортных магистралей на арене внутри страны, а также с более отдаленными угрозами, которые будут исходить от Ирана или других стран региона.



Для того чтобы понять поведение Израиля перед лицом провокаций Хизбаллы и страха перед следующей войной, необходимо знать сценарий, к которому Израиль готовится в гражданском пространстве и который определяется силами безопасности как " весьма вероятный" сценарий войны.



Помимо конкретного ущерба домам и тысяч жертв, стратегическую озабоченность системы безопасности вызывает ущерб функционированию государственных структур, системам снабжения, связи, бесперебойности энергоснабжения, цепочке поставок продовольствия и способности предоставлять услуги гражданам из-за неявки на работу.



Согласно "жестко-вероятному" сценарию, за один день боевых действий Израилю придется столкнуться с запуском тысяч ракет, а в первые дни войны по Израилю будет выпущено около 6 тысяч ракет. В дальнейшем это число будет уменьшаться, и в ходе войны оно снизится до 1500-2000 ракет в день.



По оценкам экспертов в области безопасности, каждый день на израильской территории будет происходить около 1500 атак, определяемых как эффективные, и это после вычета из астрономических цифр статистических запусков, в результате которых ракеты будут падать на открытых пространствах, и успешных перехватов "Железного купола", который меет мало шансов на то, что сможет обеспечить такие же высокие показатели перехвата, как те, к которым мы привыкли за “раунды эскалации” на юге.



Для сравнения: в ходе последней операции "Защита и стрела" в секторе Газа за все пять дней операции по израильской территории было выпущено около 1470 ракет, в ходе всей операции "Страж стен" (май 2021 г.) за десять дней по Израилю было выпущено около 4500 ракет, а в ходе операции "Нерушимая Скала" (лето 2014 г.), продолжавшейся около 50 дней, было зафиксировано около 3850 ракет (в среднем около 90 в день). Как видно, цифры в случае масштабной войны на севере выше на порядки.





























