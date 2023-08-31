



Шесть студентов приклеили себя к полу в офисе министра просвещения



Сегодня утром активисты “студенческого протеста” совместно с “протестом преподавателей и ученых” заблокировали офис министра и генерального директора министерства просвещения в Иерусалиме.



Студенты привязали себя к дверям внутри офиса “в знак протеста против бездеятельности министерства”, отсутствия бюджетирования и “внедрения антидемократических идей в систему образования”. В это же время у здания министерства проходит демонстрация.



По данным портала ynet, шесть студентов приклеили себя к полу офиса.

