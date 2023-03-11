



Шесть полицейских генералов требуют отставки Коби Шабтая

Продолжается буря после отстранения от должности командующего Центральным округом полиции генерала Ами Ашада.



Шесть полицейских генералов и бывшие начальники полиции призывают начальника полиции Коби Шабтая уйти в отставку со своего поста. Генералы заявили: "Он потерпел неудачу прошлой ночью, поэтому он должен покинуть свой пост". Призыв генералов присоединяется к призыву отставных старших офицеров полиции, которые также призвали Шабтая уйти в отставку. Тем временем, сам начальник полиции объявил, что сделает "драматическое заявление" сегодня в 20:00.