



Шенген расширяется: Совет ЕС согласовал присоединение Хорватии

Совет Европейского Союза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.



Об этом сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.



"Благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.



