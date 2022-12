Шенген расширяется: Совет ЕС согласовал присоединение Хорватии

Совет Европейского Союза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.



Об этом сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.



"Благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.





👮 #JHA Home Affairs | 👏👏👏 The #Schengen area is growing for the first time in more than a decade thanks to #EU2022CZ. Ministers approved #Croatia's membership as of 1 January 2023! pic.twitter.com/glm3AsW6ev