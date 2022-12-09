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Шенген расширяется: Совет ЕС согласовал присоединение Хорватии
09.12.2022 04:46 Ольга Белозерова

Шенген расширяется: Совет ЕС согласовал присоединение Хорватии

Совет Европейского Союза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.

Об этом сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.

"Благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

 

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