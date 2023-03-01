



Шекель открывает март сильным ростом

После обесценивания на 6% по отношению к доллару в феврале израильская валюта начала март сильным ростом. На межбанковских торгах в первой половине дня курс шекеля к доллару снизился на 1,11% до 3,627 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро снизился на 0,68% до 3,865 шекеля за евро, пишет “Globes”.



Вчера Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,136% ниже уровня понедельника, до 3,668 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,322% выше, до 3,891 шекеля за евро.



В прошлом месяце шекель торговался на самом низком уровне по отношению к доллару США с марта 2020 года, когда началась пандемия.



Сообщается, что шекель в настоящее время ослабевает из-за политической неопределенности в Израиле в связи с продвижением правительственной судебной реформы.

