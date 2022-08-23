



Шеф Моссада: ядерная сделка - стратегическая катастрофа

Газета "Маарив" опубликовала материал, в котором говорится о том, что израильский военно-политический истеблишмент крайне негативно воспринимает возможную “ядерную сделку” между Ираном и Западом.



"Маарив" пишет, что шеф Моссада, Деди Барнеа называет соглашение не иначе, как “стратегической катастрофой” и настаивает на том, что следует сделать все, чтобы предотвратить подписание такого соглашения США.



Такая точка зрения превалирует среди руководства сил безопасности - и влияет на политическое руководство. Результатом этого, возможно, стал визит советника по национальной безопасности Эли Хулта в Вашингтон.

