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Шеф Моссада: ядерная сделка - стратегическая катастрофа
23.08.2022 10:35 Аркадий Бочаровский

Шеф Моссада: ядерная сделка - стратегическая катастрофа

Газета "Маарив" опубликовала материал, в котором говорится о том, что израильский военно-политический истеблишмент крайне негативно воспринимает возможную “ядерную сделку” между Ираном и Западом.

"Маарив" пишет, что шеф Моссада, Деди Барнеа называет соглашение не иначе, как “стратегической катастрофой” и настаивает на том, что следует сделать все, чтобы предотвратить подписание такого соглашения США.

Такая точка зрения превалирует среди руководства сил безопасности - и влияет на политическое руководство. Результатом этого, возможно, стал визит советника по национальной безопасности Эли Хулта в Вашингтон.
 

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