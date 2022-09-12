



Шеф Моссада: "Ядерная сделка не обеспечит Ирану иммунитет"

Глава "Моссада" Давид Барнеа высказался сегодня по поводу ядерной сделки, которую пытаются возобновить Иран и мировые державы. Шеф разведывательного ведомства подчеркнул, что соглашение "не обеспечит Ирану иммунитет" от операций Израиля.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Сделка основана на иранской лжи. Иран стремился создать ядерное оружие, которое ставит под угрозу существование Израиля. Сделка легко поможет им достичь этой цели при международной легитимации", - сказал Барнеа.



Давид Барнеа отметил, что "даже если сделка будет подписана, она не обеспечит иммунитет от операций "Моссада".