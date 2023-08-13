



Шеф Моссада опроверг сообщение о координации действий в вопросе готовности армии

Глава Моссада Давид Барнеа опроверг информацию 12-г канала израильского ТВ о “координации действий” глав силовых структур которые якобы вознамерились “рассказать правду” об истинном уровне готовности ЦАХАЛа из-за отказов от службы в резерве.



Глава Моссада заявил: “Сообщение о координации действий силовых структур в отношении ущерба уровню готовности армии не соответствует действительности и не отражает позицию главы Моссада, которую он высказывает на форумах по безопасности и перед политическим руководством, а не в СМИ”.