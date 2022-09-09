



Шеф Моссада: "Израиль не может оставаться в стороне, пока Иран обманывает мир"

Глава "Моссада" Давид Барнеа завершил серию встреч по военно-политическим вопросам в США, в ходе которых подчеркнул, что Израиль не сможет оставаться в стороне, пока Иран продолжает обманывать мир.



Об этом сообщает канцелярия главы правительства Израиля.



В ходе визита в США Давид Барнеа встретился с главой ЦРУ, главой ФБР, советником по национальной безопасности, министром обороны, начальником Объединенного комитета начальников штабов и другими высокопоставленными сотрудниками Государственного департамента.



Шеф "Моссада" в ходе встреч представил секретные разведывательные материалы и подчеркнул, что Израиль не сможет оставаться в стороне, пока Иран продолжает обманывать мир.



Американские коллеги заверили главу "Моссада", что США будут и впредь привержены безопасности Государства Израиль. Они подчеркнули, что не позволят Ирану получить ядерное оружие и что продолжат сотрудничество с Израилем в полном объеме также по региональным ближневосточным проблемам, затрагивающим безопасность Государства Израиль.

