



Шеакед: Необходимо доработать два закона

Айелет Шакед не согласна с частью правовых реформ, поскольку думает, что каждую реформу следует оценивать по существу.



Об этом сообщает The Jerusalem Post.



"Ликуд» может продвигать свою повестку дня с помощью существующей системы. До сих пор она не видела необходимости в каких-либо изменениях", - считает Шакед.



Она отметила, что Израиль побил небывалый рекорд по планировке квартир в 2022 году, но рост цен на жилье в этом году будет умеренным и может обернуться падение цен. Она не думает, что прирост превысит 20% в год.



"Процесс подачи заявления на получение визы остается застрявшим, потому что Нетаниягу и оппозиция заблокировали закон, чтобы я не получила признание за этот шаг. Необходимо доработать два закона, и необходимо создать техническую инфраструктуру для передачи информации в СШАЙ, - добавила она.