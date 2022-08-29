



Шаша-Битон: "Сделку можно заключить за несколько часов"

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон выражает оптимизм в отношении того, что в ближайшее время минфин и Профсоюз учителей достигнут соглашения о заработной плате, что, в свою очередь, предотвратит масштабную забастовку.



"Если стороны будут иметь добрую волю и намерение заключить сделку, мы сможем заключить ее за несколько часов. Мы надеемся, что завтра в течение дня мы достигнем соглашения", - заявила она в новостях 12-го канала израильского ТВ.



Ифат Шаша-Битон также отметила, что разговаривала с министром финансов, который, по ее словам, также настроен оптимистично.



В то же время, высокопоставленные чиновники министерства финансов сообщили KAN, что еще ничего не решено.



Днем ранее Шаша-Битон назвала ситуацию "национальным кризисом". Она упрекнула министра финансов в том, что он хочет потребовать судебного запрета на забастовку учителей. По словам Шаши-Битон, такая просьба свидетельствует о том, что министр финансов "не заинтересован в достижении компромисса".



"Те, кто требует судебного запрета в то время, когда группы со всех сторон собираются для переговоров по соглашениям, которые приведут к упорядоченному открытию учебного года, доказывают, что они не заинтересованы в заключении сделки", - подчеркнула она тогда.

