



Шаша-Битон о решении министра просвещения Киша: мы идем к диктатуре



Член Кнессета Ифат Шаша-Битон (Махане Мамлахти), бывший министр просвещения, прокомментировала решение министра Йоава Киша, согласно которому политики смогут посещать школы только с его разрешения.



Шаша-Битон заявила, что решение "приближает нас гигантскими шагами к диктатуре и в системе образования". Шаша-Битон добавила, что "Киш наносит ущерб независимости профессионалов, их авторитету и статусу. Путч проявляет свои признаки и в системе образования".