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Шаша-Битон о решении министра просвещения Киша: мы идем к диктатуре
01.02.2023 11:41 Аркадий Бочаровский

Шаша-Битон о решении министра просвещения Киша: мы идем к диктатуре


Член Кнессета Ифат Шаша-Битон (Махане Мамлахти), бывший министр просвещения, прокомментировала решение министра Йоава Киша, согласно которому политики смогут посещать школы только с его разрешения.

Шаша-Битон заявила, что решение "приближает нас гигантскими шагами к диктатуре и в системе образования". Шаша-Битон добавила, что "Киш наносит ущерб независимости профессионалов, их авторитету и статусу. Путч проявляет свои признаки и в системе образования".

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