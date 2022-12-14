



Шаша-Битон: "Насилие стало пандемией и проникло в систему образования"

Министерство образования объявило, что в среду утром все школы страны должны посвятить первый час дня дискуссии против насилия.



Это решение было принято в качестве реакции на серию насильственных инцидентов, включая нападение на школу в Реховоте, где люди в масках ранили 16-летнего юношу.



Как сообщает Jerusalem Post, в заявлении министерства говорится, что насилие в школах является частью более широкого явления, с другими случаями насилия на дорогах, в социальных сетях, в больницах.



"Насилие в израильском обществе стало пандемией и проникло и в систему образования. Насильственные инциденты с участием молодежи вынуждают систему продолжать укреплять свою практику предотвращения насилия и останавливать систему в редких случаях, чтобы провести дискуссию с учениками. Наш посыл как системы совершенно ясен: насилие не приветствуется в наших школах!", - заявила министр образования Ифат Шаша-Битон.