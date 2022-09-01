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Шаша-Битон: мы достигли отличной договоренности
01.09.2022 08:22 Алина Груднева

Шаша-Битон: мы достигли отличной договоренности

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон прокомментировала подписанное седлу минфином и профсоюзом учителей соглашение, благодаря которому в Израиле учебный год стартовал вовремя.

 
Соответствующее заявление она сделала в интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ.
 
"Я рада, что все это осталось позади. В итоге мы достигли отличного соглашения", - считает министр. 
 
Шаша-Битон не думаю, что просьба минфина о запрете забастовок учителей как-то помогла достичь прогресса в переговорах. 
 
"Но все это позади. Главное, чтобы ученики вернулись в школу", - добавила она.

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