



Шаша-Битон: мы достигли отличной договоренности

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон прокомментировала подписанное седлу минфином и профсоюзом учителей соглашение, благодаря которому в Израиле учебный год стартовал вовремя.

Соответствующее заявление она сделала в интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ.

"Я рада, что все это осталось позади. В итоге мы достигли отличного соглашения", - считает министр.

Шаша-Битон не думаю, что просьба минфина о запрете забастовок учителей как-то помогла достичь прогресса в переговорах.