Шаша-Битон: мы достигли отличной договоренности
Министр просвещения Ифат Шаша-Битон прокомментировала подписанное седлу минфином и профсоюзом учителей соглашение, благодаря которому в Израиле учебный год стартовал вовремя.
Соответствующее заявление она сделала в интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ.
"Я рада, что все это осталось позади. В итоге мы достигли отличного соглашения", - считает министр.
Шаша-Битон не думаю, что просьба минфина о запрете забастовок учителей как-то помогла достичь прогресса в переговорах.
"Но все это позади. Главное, чтобы ученики вернулись в школу", - добавила она.