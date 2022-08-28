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Шаша-Битон: "Это национальный кризис. Пора созывать правительство"
28.08.2022 15:25 Ольга Белозерова

Шаша-Битон: "Это национальный кризис. Пора созывать правительство"

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон раскритиковала министра финансов после сообщений о том, что минфин потребует судебного запрета на забастовку учителей.

Шаша-Битон утверждает, что просьба о судебном запрете свидетельствует о том, что министр финансов не заинтересован в достижении компромисса. Об этом сообщает Times of Israel.

"Те, кто требует судебного запрета в то время, когда группы со всех сторон собираются для переговоров по соглашениям, которые приведут к упорядоченному открытию учебного года, доказывают, что они не заинтересованы в заключении сделки", - заявила она.

Ифат Шаша-Битон подчеркнула: "Это национальный кризис. Пришла пора созвать правительство для его решения". 

Ранее израильская пресса сообщила о "взрыве" во время переговоров между представителями профсоюза учителей и минфина. Результатом этого, как ожидается, будет отмена традиционных подготовительных встреч учителей с первоклассниками и их родителями. Также учителя намерены провести масштабную демонстрацию на этой неделе. В связи с этим минфин и намерен потребовать судебный запрет на забастовку. 

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