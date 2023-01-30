



ШАС предлагает новый закон, лишающий БАГАЦ контроля за назначением министров

Партия ШАС планирует внести новый законопроект, позволяющий Арье Дери вернуть себе пост пост министра. Документ будет подан в виде поправки к основному закону, запрещающему Высокому суду вмешиваться в назначение министров.



“Никакой суд, в том числе Высокий суд не уполномочен проводить судебный пересмотр назначений министров по любой причине, за исключением условий квалификационной приемлемости, установленных законом”, – говорится в поправке.



В примечаниях к законопроекту утверждается, что “назначение министров премьер-министром и с одобрения Кнессета, а также решение об их отстранении от должности являются действиями и решениями, лежащими в основе демократической деятельности, и поэтому необходимо внести поправки в основной закон”.



Для обсуждения предложенной поправки будет создана отдельная комиссия, которую возглавит Офир Кац.