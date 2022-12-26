



ШАС получит контроль над транспортными проектами местных властей



В коалиционном соглашении с партией ШАС есть пункт о передаче главе МВД Арье Дери отдела местных властей в министерстве транспорта. Этот отдел занимается муниципальными аспектами создания транспортных инфраструктур – железных и автомобильных дорог, общественным транспортом и междугородними трассами.



Источники в Минтрансе сообщили, что Арье Дери получит таким образом контроль над транспортными проектами, инициированными местными властями, с бюджетом в 300-400 миллионов шекелей.



На этом реформирование министерств не закончится – три подразделения от министерства экономики передадут министерству социального обеспечения, которым будет руководить депутат от ШАС.



В частности, этому министерству будут переданы отделы, отвечающие за профессиональное обучение и развитие трудовых резервов. Сюда войдут государственный Институт повышения технологической квалификации, отдел поощрения занятости, труда и трудовых отношений. Последний находился прежде в составе министерства соцобеспечения, но при правительстве Беннета-Лапида был передан в министерство экономики.



Напомним, что лидер “Религиозного сионизма” Смотрич получил под свой контроль управление Иудеей и Самарией, которое отобрали у военных в министерстве обороны, а Ави Маозу отдали внешкольные программы в министерстве образования.