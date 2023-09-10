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ШАС о словах Нетаниягу про Умань: Бог всегда защищал еврейский народ
10.09.2023 21:21 Алина Груднева

ШАС о словах Нетаниягу про Умань: Бог всегда защищал еврейский народ

Партия ШАС раскритиковала слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно опасности поездки в Умань на Рош ха-Шана.

"Всевышний всегда защищал еврейский народ во времена гонений, поэтому еврейская нация — единственная, которая чудесным образом выжила на протяжении тысячелетий", — сказали в ШАС.

В партии добавили, что главным условием для божественного промысла является вера.

Ранее Нетаниягу, предостерегая израильтян от поездки в Умань, сказал, что "Всевышний не всегда оберегал еврейский народ, в том числе на европейской и украинской земле".

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