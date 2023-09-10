



ШАС о словах Нетаниягу про Умань: Бог всегда защищал еврейский народ

Партия ШАС раскритиковала слова премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно опасности поездки в Умань на Рош ха-Шана.



"Всевышний всегда защищал еврейский народ во времена гонений, поэтому еврейская нация — единственная, которая чудесным образом выжила на протяжении тысячелетий", — сказали в ШАС.



В партии добавили, что главным условием для божественного промысла является вера.



Ранее Нетаниягу, предостерегая израильтян от поездки в Умань, сказал, что "Всевышний не всегда оберегал еврейский народ, в том числе на европейской и украинской земле".