



ШАС: Новый закон о призыве в армию харедим будет выдвинут “немедленно”

Шаги по продвижению нового законопроекта о призыве в ЦАХАЛ ультраортодоксальных граждан Израиля будут предприняты «немедленно», говорится в заявлении партии ШАС после встречи между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидерами харедимских партий в понедельник вечером, 12 июня.



По словам партии, законопроект “упорядочивает статус студентов ешив”, он уже готовится профессиональными организациями.



ШАС добавил, что по указанию своего духовного руководства, Совета мудрецов Торы, председатель партии, член Кнессета Арье Дери, в последние недели провел обсуждения со “всеми органами”, чтобы разработать “согласованный долгосрочный” закон.



Партия “Дегель ха-Тора” добавила в своем собственном заявлении в понедельник вечером, 12 июня, что “вопреки сообщениям, наша позиция состоит в том, что процессы по введению закона о воинской повинности начинаются немедленно, и это позиция всех представителей харедим”.



Сообщения, на которые ссылалась “Дегель ха-Тора, заключались в том, что ультраортодоксальные партии согласились отложить принятие закона до зимней сессии Кнессета, которая начинается 15 октября.



Существующий закон, принятый в 2014 году, устанавливает ежегодные выплаты призывникам-харедим в ЦАХАЛ и налагает санкции на ешивы, которые не выполняют эти нормы. Однако в сентябре 2017 года БАГАЦ признал законопроект неконституционным, поскольку предоставленное им исключение было сочтено слишком широким и, таким образом, нарушающим понятие равенства.



Первоначально суд дал Кнессету год на внесение поправок в законопроект, но с тех пор это откладывалось 15 раз из-за повторных выборов.





Хотя коалиция может решить просто продлить действие закона, по сути, это будет продление действия закона, который уже был признан неконституционным.



Заявленное намерение текущего законопроекта о воинской повинности состоит в том, чтобы постепенно увеличивать количество призывников-харедим в ЦАХАЛ. Основная причина, по которой БАГАЦ признал законопроект неконституционным, заключалась в том, что в законе были недостатки, не предусматривающие механизмов, обеспечивающих это, и действительно не привел к увеличению призыва харедим.



Согласно коалиционным соглашениям между “Ликудом” и “Яадут а-Тора”, новый закон о воинской повинности должен был быть принят к моменту принятия бюджета в конце мая. Однако из-за сжатых сроков партии харедим согласились отказаться от своего требования.



До соглашения харедим об отказе от требования Нетаниягу, Галант и Смотрич провели серию встреч в конце апреля, чтобы выработать вариант нового закона.



Общая идея нового законопроекта заключалась в том, чтобы провести новую политику выбора равенства в “экономическом бремени” над “военным бременем” путем снижения возраста освобождения для мужчин-харедим с 21 до 26 года, что позволит им раньше присоединиться к рабочей силе, сводя к минимуму неравенство для солдат за счет сокращения срока службы и предоставления льгот тем, кто действительно служит.