



ШАС и "Оцма Йегудит" обмениваются колкостями по поводу выборов в раввинат

После перепалки на заседании кабинета министров, спор между ультраортодоксальной партией ШАС и ультраправой "Оцма Иегудит" по поводу отсрочки выборов в Главный раввинат до конца этого года перекинулся на заседание министерского комитета по законодательству.



Согласно информации СМИ, Хаим Битон говорит членам "Оцма Иегудит" не вмешиваться в этот вопрос, иначе "мы будем вмешиваться в ваши решения".



В ответ министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, возглавляющий "Оцма Иегудит", заявил, что все израильтяне имеют долю в раввинате, и обвинил Битона в том, что он "против сионистского государства".



Битон, в свою очередь, предупреждает, что ШАС сорвет законопроект Бен-Гвира о наблюдении за домашними насильниками, если "Оцма Иегудит" предотвратит задержку, на что последний говорит: "Вы меняете правила в середине игры".



"Это не ваше дело. Главные раввины - наши, мы будем делать то, что вы хотите, и не будем вмешиваться", - цитируют Битона.



Тем временем министр "Оцма Йегудит" Ицхак Васслерауф написал в Twitter: "Раввина следует выбирать по его навыкам, а не по связям".

