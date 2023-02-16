



Шарон Галь ушел с 13-го канала



Самый известный правый журналист Израиля, Шарон Галь, заявил об уходе с 13-го канала.



Галь был частью команды ведущих канала в течение 14 лет, еще до слияния Решет с 10-м каналом. Он начал свою карьеру в качестве репортера на 10-м канале, а со временем перешел на должность ведущего популярных программ.



С 2020 года он вел программу "Пять с Шароном Галем". Меир Котлер, заместитель генерального директора Network 13, в ответ на это сказал: "Мы благодарим Шарона за 14 лет совместной деятельности и желаем ему успехов в будущем".



Через несколько минут после объявления о своем решении уйти с 13-го канала, Галь объявил, что переходит на 14 канал. Он написал в Твиттере: "Теперь 14".



На выборах в Кнессет 20-го созыва Галь был избран депутатом Кнессета от партии НДИ. 2 сентября 2015 года, примерно через полгода после вступления в должность, он подал заявление об уходе из Кнессета.



В июле 2017 года Галь начал вести основную программу текущих событий на радио "Даром" и радио "Галей Исраэль", каждое утро (воскресенье-четверг) с восьми до десяти.

