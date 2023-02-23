



Шарон Галь ушел на 14-й канал и побил рекорды рейтинга

Ровно неделю назад журналист Шарон Галь сообщил руководству канала 13-го канала о своем намерении отказаться от ведения шоу "Пять с Шарон Галь". Галь была частью команды ведущих канала в течение 14 лет, еще до слияния сети с 10-м каналом.



Галь ушел на 14-й канал. Вчера вечером (в среду) состоялся его первый эфир на канале, когда он принял участие в прайм-тайм программе "Патриоты" - и программа побила свой собственный рекорд рейтингов.



В последние месяцы 14-й канал демонстрирует устойчивую тенденцию к росту показателей просмотров. С момента присоединения вещателя к рейтинговому комитету в ноябре и публикации данных вместе с данными "Кан 11", "Кешет 12" и "Решет 13", кажется, что процент просмотров продолжает расти.



Программа прайм-тайм 14-го канала вчера вечером побила собственный рекорд и завершила вечер с 6,6 процентами зрительской аудитории и 201,8 тысячами телезрителей, а в пике - с 7,7 процентами. Кроме того, главный выпуск новостей канала также достиг своего самого высокого показателя за всю историю - 6,2 процента и 152 тысячи зрителей.