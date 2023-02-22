



Щаранский: судебная реформа - не конец демократии, но нуждается в корректировках

Формулировки законопроектов по реформе нуждаются в доработке. Об этом в интервью Israel Hayom рассказал Натан Щаранский. В частности, по его словам, это касается пункта, которым позволяется Кнессету отменить некоторые решения БАГАЦа.



“Утверждение правительства, что именно оно будет защищать права человека, неверно. Кнессет не может управлять судом, когда речь идет о правах человека”, - пояснил он.



Но, Щаранский заверяет, что даже в случае одобрения реформы в том виде, в каком она есть, Израиль не перестанет быть демократией. “Вы не должны путать понятия, — сказал он. - Диктатура — это место, где гражданам отказывают в правах. Здесь это не так”.



По словам Щаранского, из-за разногласий по реформе с экстремизм в израильском обществе достиг практически невиданных ранее пределов, поэтому правительству и оппозиции нужно найти способ поговорить и услышать друг друга.



“Когда я слышу Ротмана и Левина, я сразу понимаю, что у протестующих есть веские основания возражать; когда я слушаю лидеров протестующих, я сразу же возвращаюсь к согласию с Левиным, и Ротман. Это происходит потому, что у всех есть серьезные причины для обсуждения, но каждая сторона категорически отказывается сесть и обсудить этот вопрос с другой стороной” – сказал он.



Щаранский выразил согласие, что перемены нужны, но они не должны быть навязаны коалицией, а нужно искать консенсус. Он предложил различные варианты, чтобы прийти к компромиссу, в частности вступления Ганца в коалицию в обмен на замедление темпов реформ.



