



Щаранский: Путин не антисемит, он демонизирует Зеленского

Президент России Владимир Путин “не антисемит, наоборот”, заявил в понедельник утром, 19 июня, в эфире радио “Галей ЦАХАЛ Натан Щаранский ”, бывший глава Еврейского агентства. По его мнению “евреев, покинувших путинскую Россию, в четыре раза больше, чем Украину Зеленского”.



В пятницу, 16 июня, Путин публично очернил еврейские корни украинского президента Зеленского.



“У меня много друзей-евреев. Говорят, Зеленский не еврей, он позор еврейского народа”, – сказал Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.



“Путин не антисемит, наоборот, он симпатизирует евреям по многим причинам, но сейчас строит новую диктатуру”, – прокомментировал это Щаранский. По его мнению, Путин поставил перед собой задачу демонизировать еврейское происхождение Зеленского.



“Он решил обновить Российскую империю и хочет восстановить ее национальное достоинство. Для этого он хочет захватить Украину, и ему нужно мобилизовать свой народ, потому что война кроме него никого не интересует”, – сказал Щаранский.



Путин говорит, что Россия должна воевать с украинцами, поскольку они нацисты, согласно теории Щаранского о стратегии Путина. Однако, украинский народ “избрал президента, который не скрывает своего еврейства и своей связи с евреями, а также с народом Израиля”.



Щаранский добавил, что большинство евреев поддерживают Украину, и заявил, что “евреи в Америке собрали деньги для Украины”, пояснив, что говорить об иудаизме Зеленского “это послание людям Путина. Его люди могут попытаться понять, что нацисты плохие, а украинцы – нацисты, и если это так, то Зеленский не может быть в их глазах евреем”.





