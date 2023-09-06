



Шантаж олигарха: Судья звонил офицеру полиции из-за ареста сына



В израильских СМИ публикуются новые подробности о шантаже олигарха Амоса Лузона. После того, как было опубликовано, что один из подозреваемых в вымогательстве владельца Хапоэль Ришон Ле-Цион является несовершеннолетним и сыном окружного судьи, всплыли новые детали дела.



Корреспондент 13-го канала Эли Сеньор опубликовал информацию о том, что судья, который сидел в кабинете следователя во время допроса своего сына, выразил недовольство этим процессом и даже позвонил старшему офицеру полиции, командиру следственного отдела, заместителю суперинтенданта Ярону Бен-Давиду.



Окружной судья теоретически может получать материалы из этого подразделения, а также ордера на прослушивание или обсуждать ходатайства, связанные с этим подразделением. Судья позвонил, узнав, что его сына собираются арестовать, поговорил с командиром подразделения и попросил отпустить его под домашний арест. Сам командир подразделения был шокирован этим разговором и сказал ему: "Ваша честь, мы будем обращаться с ним, как со всеми остальными", и повесил трубку.



Этот разговор стал предметом обсуждения в коридорах подразделения ЯМАР Мирказ. Сотрудники полиции были шокированы, один из старших офицеров после разоблачения заявил, что это "поведение, граничащее с препятствованием расследованию", и добавил: "С каких это пор судья звонит полицейскому? С каких пор вы вообще обращаетесь к командиру подразделения? Если завтра ему придется выносить решение по делам подразделения, что тогда скажут?"

