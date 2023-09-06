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Шантаж олигарха: Судья звонил офицеру полиции из-за ареста сына
06.09.2023 11:16 Аркадий Бочаровский

Шантаж олигарха: Судья звонил офицеру полиции из-за ареста сына


В израильских СМИ публикуются новые подробности о шантаже олигарха Амоса Лузона. После того, как было опубликовано, что один из подозреваемых в вымогательстве владельца Хапоэль Ришон Ле-Цион является несовершеннолетним и сыном окружного судьи, всплыли  новые детали дела.

Корреспондент  13-го канала Эли Сеньор опубликовал информацию о том, что судья, который сидел в кабинете следователя во время допроса своего сына, выразил недовольство этим процессом и даже позвонил старшему офицеру полиции, командиру следственного отдела, заместителю суперинтенданта Ярону Бен-Давиду.

Окружной судья теоретически может получать материалы из этого подразделения, а также ордера на прослушивание или обсуждать ходатайства, связанные с этим подразделением. Судья позвонил, узнав, что его сына собираются арестовать, поговорил с командиром подразделения и попросил отпустить его под домашний арест. Сам командир подразделения был шокирован этим разговором и сказал ему: "Ваша честь, мы будем обращаться с ним, как со всеми остальными", и повесил трубку.

Этот разговор стал предметом обсуждения в коридорах подразделения ЯМАР Мирказ. Сотрудники полиции  были шокированы, один из старших офицеров после разоблачения заявил, что это "поведение, граничащее с препятствованием расследованию", и добавил: "С каких это пор судья звонит полицейскому? С каких пор вы вообще обращаетесь к командиру подразделения? Если завтра ему придется выносить решение по делам подразделения, что тогда скажут?"
 

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