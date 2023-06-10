



Шалом Данино: Я пытался остановить израильскую судебную реформу

Депутат Кнессета от Ликуда Шалом Данино вместе с депутатами от оппозиции пытался остановить закон о судебной реформе, он признался в этом на мероприятии Шаббатарбут в Беэр-Шеве в субботу.



Данино сказал, что он обсуждал временную приостановку закона о судебной реформе с депутатами от “А-Махане а-Мамлахти” Гади Айзенкотом и Матаном Каханой. Далее Данино спрогнозировал, что судебная реформа не пойдет на голосование в Кнессете в ее нынешнем виде.



“Когда министр юстиции Ярив Левин предлагал реформу, он не думал, что она может повредить демократии, поскольку сам является демократом”, – сказал депутат. “После того, как все прояснилось, можно сказать: “О, есть риски для демократии“.





Затем Данино признал, что коалиция ошиблась в своем подходе “получить все сразу, надо было делать это поэтапно”.



“Большая часть израильтян поддерживает реформу”, – заявил он. “Мы могли бы организовать поддержку 75 депутатов (до презентации реформы)”.



“Я знаю некоторых членов оппозиции, которые боятся говорить свободно”, – сообщил Данино, добавив, что есть голоса коалиции, которые говорят, что Левину нужно быть “более гибким” в отношении реформы.



Депутат также столкнулся с враждебно настроенной толпой в Беэр-Шеве, выкрикивающей “позор, позор”.



При этом, некоторые члены коалиции заверяют, что перекоса в их пользу в комитете по назначению судей не будет.