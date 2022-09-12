



Шакед: "Запад душит киберсилы Израиля"

Министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед считает, что Запад "душит" возможности израильских кибервойск для борьбы с врагами в цифровой сфере.



Такое заявление Шакед сделала, выступая на конференции Международного института по борьбе с терроризмом в Герцлии, сообщает Jerusalem Post.



"Мы должны убедиться, что мы не отказываемся от наших кибер-возможностей из-за удушения Запада", - подчеркнула она.



По словам министра, Запад чрезмерно регулирует кибернаступательный сектор Израиля и заставляет Израиль делать то же самое.