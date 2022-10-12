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Шакед: я бы наложила вето на соглашение с Ливаном
12.10.2022 19:55 Алина Груднева

Шакед: я бы наложила вето на соглашение с Ливаном

Министр внутренних дел Айелет Шакед наложила бы вето на соглашение о демаркации морской границы с Ливаном, если бы имела такую возможность.

 
Об этом она написала в Facebook.
 
По ее словам, есть преимущества в том, чтобы договориться, но "не в том, чтобы сдаться под угрозы противника". 
 
"Либо мы ратифицируем соглашение, либо мы придем к военной конфронтации с Хизбаллой", — сказала Шакед.
 
По словам министра, этот крупный и исторический шаг нуждается в широкой общественной поддержке. 
 
"Если бы это зависело от меня, я бы наложила вето на соглашение, пока оно не дойдет до голосования в Кнессете", - подчеркнула она.

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