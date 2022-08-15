Новости » Политика
Шакед: выборов больше не будет
15.08.2022 15:13 Алина Груднева

Шакед: выборов больше не будет

Министр внутренних дел Айелет Шакед, возглавившая партию "Ямина", считает, что череда бесконечных выборов в Кнессет завершится в ноябре.

 
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
 
Шакед подчеркнула, что не жалеет о смене правительства. Она также отметила, что не пыталась присоединиться к партии "Ликуд".
 
Кроме того, министр не исключает Мансура Аббаса в составе "правительства широкого единства". 
 
"Политика — это американские горки. Сейчас мы усиливаем наш список очень серьезными людьми и продвигаемся вперед", - сказала она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы