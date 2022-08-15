



Шакед: выборов больше не будет

Министр внутренних дел Айелет Шакед, возглавившая партию "Ямина", считает, что череда бесконечных выборов в Кнессет завершится в ноябре.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Шакед подчеркнула, что не жалеет о смене правительства. Она также отметила, что не пыталась присоединиться к партии "Ликуд".

Кроме того, министр не исключает Мансура Аббаса в составе "правительства широкого единства".

"Политика — это американские горки. Сейчас мы усиливаем наш список очень серьезными людьми и продвигаемся вперед", - сказала она.