Новости » Политика
Шакед верит: правительство продержится четыре года
20.01.2023 08:52 Ольга Белозерова

Шакед верит: правительство продержится четыре года

Айелет Шакед в четверг вечером провела конференцию с десятками активистов и сторонников в Раанане, в ходе которой поблагодарила их за поддержку ее в последней избирательной кампании и на протяжении всей ее политической карьеры.

Об этом сообщает "Аруй Шева".

Шакед заявила, что у нее перерыв от политической жизни, но ее возвращение не за горами.

"Я верю, что правительство продержится четыре года, так что у всех нас будет время насладиться гражданской жизнью", - сказала она. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы