



Шакед верит: правительство продержится четыре года

Айелет Шакед в четверг вечером провела конференцию с десятками активистов и сторонников в Раанане, в ходе которой поблагодарила их за поддержку ее в последней избирательной кампании и на протяжении всей ее политической карьеры.



Об этом сообщает "Аруй Шева".



Шакед заявила, что у нее перерыв от политической жизни, но ее возвращение не за горами.



"Я верю, что правительство продержится четыре года, так что у всех нас будет время насладиться гражданской жизнью", - сказала она.