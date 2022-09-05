



Шакед: "Пришло время сменить Нетаниягу на посту лидера правых"

Министр внутренних дел Израиля и лидер партии "Руах Ционит" Аелет Шакед заявила, что "пришло время" другому политику сменить Биньямина Нетаниягу на посту лидера "правых".



Об этом сообщает Times of Israel.



"Пришло время сменить Нетаниягу на посту лидера правых. Он пожал руку Арафату, освободил террористов и заморозил поселения. После стольких неудачных попыток сформировать правительство было бы правильно, если бы он освободил свое место", - заявила она.



В то же время Шакед добавила: "Но я не выбираю лидера "Ликуда". Это делают избиратели "Ликуда".