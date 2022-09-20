



Шакед попросила прощения у своих сторонников

Министр внутренних дел Айелет Шакед попросила прощения у сторонников.

Соответствующее заявление она сделала, выступая на мероприятии в рамках открытия предвыборной кампании.

"Я прошу прощения у своих сторонников, у моей любимой аудитории, чьи сердца были разбиты, когда я присоединилась к процессу формирования последнего правительств", - сказала Шакед.

Она заявила, что присоединение к Нафтали Беннету было "самым сложным решением в ее жизни".

"Я верю, что вы найдете в своем сердце место, чтобы простить меня", - добавила она.