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Шакед попросила прощения у своих сторонников
20.09.2022 21:44 Алина Груднева

Шакед попросила прощения у своих сторонников

Министр внутренних дел Айелет Шакед попросила прощения у сторонников.

 
Соответствующее заявление она сделала, выступая на мероприятии в рамках открытия предвыборной кампании.
 
"Я прошу прощения у своих сторонников, у моей любимой аудитории, чьи сердца были разбиты, когда я присоединилась к процессу формирования последнего правительств", - сказала Шакед.
 
Она заявила, что присоединение к Нафтали Беннету было "самым сложным решением в ее жизни". 
 
"Я верю, что вы найдете в своем сердце место, чтобы простить меня", - добавила она.

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