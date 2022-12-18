



Шакед планирует переход в партию "Ликуд"



Спустя полтора месяца после выборов в Кнессет 25-го созыва Айелет Шакед планирует переход в партию "Ликуд" после формирования правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.



Материал об этом публикует портал Walla.



Шакед серьезно рассматривает этот шаг, в частности, после бесед с мэрами и членами Центрального комитета "Ликуда", с некоторыми из которых она общалась во время работы министром внутренних дел в уходящем правительстве и которые поддерживают этот план. Если это действительно произойдет, Шакед планирует в ближайшее время приложить усилия, чтобы привлечь в партию как можно больше людей. В окружении Шакед в ответ на это заявляют: "Такая возможность стоит на повестке дня, но ничего не решено".

