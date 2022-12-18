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Шакед планирует переход в партию "Ликуд"
18.12.2022 11:17 Аркадий Бочаровский

Шакед планирует переход в партию "Ликуд"


Спустя полтора месяца после выборов в Кнессет 25-го созыва Айелет Шакед планирует переход в партию "Ликуд" после формирования правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.

Материал об этом публикует портал Walla. 

Шакед серьезно рассматривает этот шаг, в частности, после бесед с мэрами и членами Центрального комитета "Ликуда", с некоторыми из которых она общалась во время работы министром внутренних дел в уходящем правительстве и которые поддерживают этот план. Если это действительно произойдет, Шакед планирует в ближайшее время приложить усилия, чтобы привлечь в партию как можно больше людей. В окружении Шакед в ответ на это заявляют: "Такая возможность стоит на повестке дня, но ничего не решено".
 

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