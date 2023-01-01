



Шакед отказалась от претензий к Нетаниягу и его жене Саре: Они не диктаторы



Бывший министр Айелет Шакед отказалась от критики, с которой она ранее выступила в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары.



В записи, опубликованной в мае 2021 года, было слышно, как Шакед говорит в отношении Нетаниягу, что "они ведут себя как диктаторы. Они не готовы идти на уступки".



На слушаниях, состоявшихся сегодня утром в мировом суде Ришон Ле-Циона по иску о клевете, поданному адвокатом Давидом Шимроном, близким соратником и двоюродным братом Нетаниягу, Шакед сказала: "Они не ведут себя как диктаторы, Нетаниягу был избран".



Шимрон подал иск против Давида Арци, который утверждал, что Шимрон раскрыл ему в 1999 году 15-страничное секретное соглашение, в котором Нетаниягу якобы обязался перед своей женой Сарой вступить в тайные переговоры и представить на ее утверждение назначения начальника Генштаба и главы Моссада.

