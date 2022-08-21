



Шакед объявила третий номер в списке Руах Ционит

Председатель Руах Ционит Айелет Шакед третий номер в партийном списке.

Им оказался член религиозного кибуца Амитай Порат.

"Сегодня я счастлив присоединиться к Руах Ционит, родине религиозного сионизма и правых ценностей. Сегодня, как никогда, от нас требуется восстановление сионистского духа, новаторства, бескомпромиссного противостояния вызовам, стоящим перед нами и Государством Израиль.Нам, людям религиозного сионизма, предстоит стать мостом, соединяющим все части народа. Как член религиозного кибуца, я здесь, чтобы продвигать ценности сельского хозяйства, поселений и сельской местности", - сказал Порат.

Окружение Шакед считает, что его имя будет достаточно авторитетным, чтобы привлечь "умеренных" избирателей из числа религиозных сионистов.