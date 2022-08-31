



Шакед об отказе Полларда ее поддержать: "Ему угрожали"

Министр внутренних дел Израиля и лидер партии "Руах Ционит" Аелет Шакед высказалась о решении Джонатана Полларда отказаться от ее поддержки.



По словам Шакед, Поллард, который сначала ее поддержал, а потом поменял решение, столкнулся с угрозами.



"Поллард - умный, проницательный и нравственный человек, который отдал свою жизнь за Государство Израиль, и в тот момент, когда его одобрение меня стало достоянием общественности, он столкнулся с цунами ненавистных ответов, включая угрозы смертью", - сказала Шакед.



Министр обвинила "правый" лагерь в негативной реакции на решение Полларда ее поддержать. Шакед сравнила давление на Полларда с тем, как давили на депутатов "Ямина".



"Члены моей партии, свергнувшие правительство, прошли через то, с чем столкнулся Джонатан Поллард. Ежедневно происходили подстрекательства за пределами их частных домов. В целом, мы принесли хорошие изменения в это правительство, но половина населения считает, что их страну украли у них. В этом проблема узких правительств, и именно поэтому нам нужно большое, широкое правительство", - сказала Аелет Шакед.