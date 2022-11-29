



Шакед: "Нетаниягу всегда предпочитал правительство с левыми"

Уходящий министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед заявила, что лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу всегда предпочитал правительство с "левыми".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Нетаниягу всегда предпочитал правительство с "левыми", и причина того, что сейчас сформировано" правое" правительство, заключается в том, что другие партии бойкотируют его. Если они так боятся изменений к худшему в системе правосудия и ущерба для демократии, пусть они входят в правительство. Пусть они решают, что для них важнее, бойкот Биби или спасение демократии", - заявила Шакед.

