



Шакед не жалеет, что присоединилась к коалиции Беннета-Лапида

Бывший министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед заявила, что не жалеет, что присоединилась в коалиции Нафтали Беннета и Яира Лапида.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"В сложившихся обстоятельствах не было другого выхода, кроме как присоединиться к правительству перемен", - заявила она.



Шакед продолжила: "Была очень агрессивная кампания, полностью основанная на лжи против уходящего правительства. Люди выступали против средств, которые мы переводили террористам, но сейчас Нетаниягу переводит миллиарды арабам. В связи с этой кампанией у правой общественности было много гнева по отношению ко мне, и я заплатила цену. Человек на улице не спрашивает, какой министр справится лучше всего. Я знала, что в правительстве перемен я заплачу высокую политическую цену, и я заплатила".