Шакед не голосовала за соглашение с Ливаном
Министр внутренних дел Айелет Шакед отсутствовала во время голосования за соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.
Об этом сообщил журналист Ярон Авраам.
По его словам, Шакед вошла уже тогда, когда голосование было завершено. Это ее возмутило.
"Что? Почему вы уже проголосовали? Я хотела возразить", - цитирует журналист ее слова.
В итоге, голос Шакед был зарегистрирован уже после окончания голосования.
Напомним, премьер-министр Яир Лапид подписал соглашение вместе с переговорной группой Израиля.
Напомним, премьер-министр Яир Лапид подписал соглашение вместе с переговорной группой Израиля.
Делегация во главе с генеральным директором министерства энергетики Лиором Шилатом отбыла на церемонию подписания в Накуре.