



Шакед не голосовала за соглашение с Ливаном

Министр внутренних дел Айелет Шакед отсутствовала во время голосования за соглашение о демаркации морской границы с Ливаном.

Об этом сообщил журналист Ярон Авраам.

По его словам, Шакед вошла уже тогда, когда голосование было завершено. Это ее возмутило.

"Что? Почему вы уже проголосовали? Я хотела возразить", - цитирует журналист ее слова.





Напомним, премьер-министр Яир Лапид подписал соглашение вместе с переговорной группой Израиля. В итоге, голос Шакед был зарегистрирован уже после окончания голосования Напомним, премьер-министр Яир Лапид подписал соглашение вместе с переговорной группой Израиля.

Делегация во главе с генеральным директором министерства энергетики Лиором Шилатом отбыла на церемонию подписания в Накуре.