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Шакед не голосовала за соглашение с Ливаном
27.10.2022 14:14 Алина Груднева

Шакед не голосовала за соглашение с Ливаном

Министр внутренних дел Айелет Шакед отсутствовала во время голосования за соглашение о демаркации морской границы с Ливаном. 

 
Об этом сообщил журналист Ярон Авраам.
 
По его словам, Шакед вошла уже тогда, когда голосование было завершено. Это ее возмутило.
 
"Что? Почему вы уже проголосовали? Я хотела возразить", - цитирует журналист ее слова.
 
В итоге, голос Шакед был зарегистрирован уже после окончания голосования.

Напомним, премьер-министр Яир Лапид подписал соглашение вместе с переговорной группой Израиля.
 
Делегация во главе с генеральным директором министерства энергетики Лиором Шилатом отбыла на церемонию подписания в Накуре.

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