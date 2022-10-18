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Шакед намерена ужесточить политику Израиля в отношении беженцев из Судана
18.10.2022 12:22 Ольга Белозерова

Шакед намерена ужесточить политику Израиля в отношении беженцев из Судана

Министр внутренних дел Аелет Шакед намерена ужесточить политику Израиля в отношении суданских просителей убежища в Израиле.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Шакед заявила, что после обширного обзора, проведенного Управлением народонаселения и иммиграции, был сделан вывод, что часть суданцев не находятся в достаточной опасности в своих родных регионах, чтобы оправдать поиск убежища. В ходе обзора были проанализированы документы из Великобритании, Швейцарии и других стран, касающиеся суданских лиц, ищущих убежища.

По словам Шакед, это позволит Израилю сформулировать официальную позицию по этому вопросу, и вполне вероятно, что многие ходатайства будут отклонены.

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