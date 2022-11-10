



Шакед: Мы знали, что наши шансы преодолеть избирательный порог были низкими

Министр внутренних дел Айелет Шакед заявила в интервью Новостям 13 канала в среду, что она делает перерыв в политической деятельности, но не уходит от нее полностью.



"Я рассматриваю это как перерыв на несколько лет, я вернусь", — заявила Шакед.



На вопрос о ее решении баллотироваться на последних выборах до конца, несмотря на низкие шансы ее партии пройти избирательный барьер, она ответила: "В итоге нам не удалось пройти избирательный барьер. Мы боролись в составе правого лагеря, но в итоге правая общественность в Государстве Израиль проголосовала за другие партии, те что были в оппозиции. Я рада что сейчас формируется такое правительство и надеюсь что они воспользуются предоставленной им избирателями возможностью и будут делать добрые дела".



Шакед утверждала, что в последние дни перед выборами получила от "Ликуд" благословение продолжать участие в предвыборной гонке до конца.



"Нетаниягу понимал, что это хорошо для блока, значит, это хорошо и для них", — сказала она и подчеркнула, что ей ничего не обещали взамен за то, что она шла до конца, а она, в свою очередь,ничего не просила у "Ликуд" взамен.



Уходящий министр МВД призналась, что "накануне выборов мы знали, что шансы очень малы. Это было очень важное решение идти до конца. Я получила тысячи сообщений до выборов и после выборов, от людей, которые были счастливы, что они могут положить бюллетень "Еврейский дом" в урну для голосования".



Шакед заявила, что не жалеет о создании уходящего правительства.



"В тот момент альтернативой было либо сформировать это правительство, за что я знала, что заплачу высокую политическую цену, либо пойти на новые выборы. После того как Нетаниягу не смог сформировать правительство четыре раза, и после того, как он уже узаконил "Раам", если бы были еще выборы, левые и арабы сформировали бы правительство. Я приняла решение, основанное на том, что я считала правильным для страны. Мои извинения были за нарушенные мной обещания".



Она также сказала, что шансы на ее политическое сотрудничество с Нафтали Беннетом в будущем невелики.



"Есть некоторые его решения, которые я считаю неправильными, это не секрет. Мы смотрим на вещи по-разному. Он вошел в правительство одним человеком и вышел совершенно другим".

