



Шакед может выступить против соглашения с Ливаном

Министр внутренних дел Аелет Шакед заявила, что выступит против соглашения с Ливаном, если по нему не будет голосования в Кнессете.



Она отметила, что это может произойти, если правительство не вопрос на одобрение пленума Кнессета, а лишь отложит на рассмотрение.



"Каждое существенное соглашение последних поколений вносилось в Кнессет на утверждение с пониманием того, что по существенным вопросам необходимо вернуться к суверену. Особенно в ситуации правительства, не пользующегося доверием Кнессета", – сказала Шакед.