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Шакед может выступить против соглашения с Ливаном
11.10.2022 17:24 Александр Юзовский

Шакед может выступить против соглашения с Ливаном

Министр внутренних дел Аелет Шакед заявила, что выступит против соглашения с Ливаном, если по нему не будет голосования в Кнессете.

Она отметила, что это может произойти, если правительство не вопрос на одобрение пленума Кнессета, а лишь отложит на рассмотрение.

"Каждое существенное соглашение последних поколений вносилось в Кнессет на утверждение с пониманием того, что по существенным вопросам необходимо вернуться к суверену. Особенно в ситуации правительства, не пользующегося доверием Кнессета", – сказала Шакед.

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