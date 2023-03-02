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Шакед: Израиль на грани гражданской войны
02.03.2023 12:36 Алина Груднева

Шакед: Израиль на грани гражданской войны

Айелет Шакед, ушедшая из политики, прокомментировала массовые протесты против правовой реформы в Израиле.

Соответствующее заявление она сделала на конференции "Калкалист" под названием "Женщины, влияющие на экономику".

"Страна в огне. Мы на грани раскола и гражданской войны из-за трусости политиков", -подчеркнула она.

По словам Шакед, компромисс должен исходить от непарламентских организаций под эгидой президента.

"Уже несколько недель идет диалог между левыми и правыми. Они могут договариваться и требовать от политиков соблюдения договоренностей", - подчеркнула она.

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