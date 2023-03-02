



Шакед: Израиль на грани гражданской войны

Айелет Шакед, ушедшая из политики, прокомментировала массовые протесты против правовой реформы в Израиле.



Соответствующее заявление она сделала на конференции "Калкалист" под названием "Женщины, влияющие на экономику".



"Страна в огне. Мы на грани раскола и гражданской войны из-за трусости политиков", -подчеркнула она.



По словам Шакед, компромисс должен исходить от непарламентских организаций под эгидой президента.



"Уже несколько недель идет диалог между левыми и правыми. Они могут договариваться и требовать от политиков соблюдения договоренностей", - подчеркнула она.