



Shahed-136 в Украине. Плохие новости для Израиля



Доктор Шай Хар-Цви опубликовал на портале walla материал о возможных последствиях сближения Ирана и России.



В последние недели русские начали применять в Украине беспилотники-камикадзе иранского производства Shahed-136.



Беспилотники применяются против ценных украинских целей. По данным The New York Times были применены шесть беспилотников. И российская, и украинская стороны признают эффективность Shahed-136. Известно об уничтоженных ими орудиях М-777 и самоходке Акация.



Украинская сторона затрудняются найти защиту от Shahed-136 - речь идет о небольшом по размерам беспилотнике, который не всегда удается сбивать средствами ПВО.



Доктор Хар-Цви пишет, что чем больше Иран будет поставлять вооружений России, тем на большие уступки она будет готова идти - в том числе, и в регионе Восточного Средиземноморья. Россия также может начать поставки Ирану тех систем, от продажи которых она ранее воздерживалась - систем ПВО и ПРО, истребителей и средств радиоэлектронной борьбы.



Сближение с Ираном также продвигает цель ослабления американского доминирования и может стать краеугольным камнем оси противников Америки, в которую также войдут Китай и другие страны Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.



Более того, те уроки, которые Иран извлечет из применения его дронов в Украине против западной военной техники помогут ему улучшить их технологические и операционные возможности. Следует напомнить о том, что Иран уже очень успешно применил свои дроны в атаке против саудовских нефтезаводов несколько лет назад.