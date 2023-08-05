



Шабтай звонил командиру ЯСАМ, обвиняемому в насилии против демонстрантов, - СМИ

СМИ узнали о звонке Коби Шабтая Яиру Хануне после того, как начальник израильской полиции выступил против демонстрации поддержки полицейских, подозреваемых в применении чрезмерной силы против протестующих.



Комиссар израильской полиции Коби Шабтай позвонил командиру ЯСАМ, находящемуся под следствием, чтобы выразить ему поддержку, сообщил Kan.



В репортаже не сообщалось никаких подробностей о содержании разговора Шабтая с Яиром Хануной, начальником специального патрульного подразделения Тель-Авива ЯСАМ.



Разоблачение телефонного звонка произошло на следующий день после того, как Шабтай выступил против публичной демонстрации поддержки Хануны офицерами его подразделения.



Как сообщил телеканал, Шабтай непреклонен в намерении покинуть свой пост в конце 2023 года и не будет добиваться продления на год, на которое он имеет право. В конце июня полиция и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявили , что срок полномочий Шабтая не будет продлен из-за напряженных отношений с ультраправым лидером, хотя за последний месяц они улучшилось.



Расследование в отношении Хануны и других офицеров последовало за хаотическими протестами, проведенными на прошлой неделе по всей стране после того, как правительство приняло закон, ограничивающий судебный надзор за решениями выборных должностных лиц на основании их разумности — первый законодательный акт в его спорном пакете судебной реформы.



На видео с этих демонстраций видно, как полиция пинает лежащих на земле демонстрантов, бросает в них горящие поддоны, тащит активистов за волосы и применяет насилие при задержании тех, кто якобы блокировал дороги и автомагистрали, в том числе тех, кто не сопротивлялся аресту.



На широко распространенных изображениях Хануна была замечен, избивающим протестующего Амитаи Абуди после того как на 18-летнего подростка уже были надеты наручники.