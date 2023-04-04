



Шабтай: создание нацгвардии нанесет ущерб личной безопасности граждан

Глава полиции Коби Шабтай в очередной раз высказался против формирования национальной гвардии, которая будет подконтрольна министерству внутренней безопасности.



Он считает, что это нанести серьезный ущерб безопасности израильтян.



"Создание национальной гвардии, которая будет подчиняться Бен-Гвиру, — это ненужный шаг, который будет иметь очень высокую цену, вплоть до нанесения ущерба личной безопасности граждан", — считает Шабтай.



По его словам, выход нацгвардии из-под контроля полиции "разрушит личную безопасность".



"Это будет пустой тратой ресурсов и приведет к распаду израильской полиции изнутри", — подчеркнул он.



