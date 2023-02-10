



Шабтай против Бен-Гвира

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вызвал командующего иерусалимским округом Дорона Турджемана для разъяснений после "потери контроля над группой анархистов". Начальник полиции Израиля Коби Шабтай поддержал начальника округа и атаковал министра.



"Комиссар полиции Коби Шабтай поддерживает Иерусалимский округ, его командиров и его главу, суперинтенданта Дорона Турджемана, за то, что они проявили твердость и благоразумие при проведении акции протеста и последующих нарушениях порядка", - говорится в сообщении, опубликованном в ответ на заявление министра о вызове “на ковер”. "Начальник полиции сожалеет, что расследование этого вопроса проводится публично, в то время как полицейские силы работают на местах, а не в рамках оперативного расследования, которое проводится по окончании деятельности, как обычно", - добавил он.

