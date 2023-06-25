Шабтай подал в отставку
Глава полиции Израиля Коби Шатбай подал в отставку со своей должности.
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир поблагодарил его за службу.
"Я хочу сказать большое спасибо комиссару за десятилетия службы на благо Государства Израиль", — сказал Бен-Гвир.
По словам министра, он действительно подтверждает, что между ним и Шабтаем были напряженные отношения в последние месяцы.
"Не секрет, что у нас были разногласия. Тем не менее, я благодарю его за годы службы", - подчеркнул Бен-Гвир.