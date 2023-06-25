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Шабтай подал в отставку
25.06.2023 19:18 Алина Груднева

Шабтай подал в отставку

Глава полиции Израиля Коби Шатбай подал в отставку со своей должности.

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир поблагодарил его за службу.

"Я хочу сказать большое спасибо комиссару за десятилетия службы на благо Государства Израиль", — сказал Бен-Гвир.

По словам министра, он действительно подтверждает, что между ним и Шабтаем были напряженные отношения в последние месяцы.

"Не секрет, что у нас были разногласия. Тем не менее, я благодарю его за годы службы", - подчеркнул Бен-Гвир.

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