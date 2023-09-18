



Шабтай об использовании камер с распознаванием лиц: необходимый инструмент

Глава полиции Коби Шабтай прокомментировал законопроект, который позволит правоохранителям использовать камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, установленных в общественных местах.



"Без этого инструмента полиция Израиля не сможет бороться с преступным террором, убийствами и покушениями в арабском секторе", - сказал Шабтай.



По его словам, эта инициатива является необходимой для сохранения и защиты человеческих жизней.



Шабтай пообещал, что этот инструмент будет использоваться только в условиях крайней необходимости. При неправомерном использовании будут наложены санкции.



Напомним, что 17 сентября законодательная комиссия должна одобрить этот законопроект для последующей передачи в Кнессет на рассмотрение.