Шабтай об использовании камер с распознаванием лиц: необходимый инструмент
Глава полиции Коби Шабтай прокомментировал законопроект, который позволит правоохранителям использовать камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, установленных в общественных местах.
"Без этого инструмента полиция Израиля не сможет бороться с преступным террором, убийствами и покушениями в арабском секторе", - сказал Шабтай.
По его словам, эта инициатива является необходимой для сохранения и защиты человеческих жизней.
Шабтай пообещал, что этот инструмент будет использоваться только в условиях крайней необходимости. При неправомерном использовании будут наложены санкции.
Напомним, что 17 сентября законодательная комиссия должна одобрить этот законопроект для последующей передачи в Кнессет на рассмотрение.