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Шабтай об использовании камер с распознаванием лиц: необходимый инструмент
18.09.2023 12:05 Алина Груднева

Шабтай об использовании камер с распознаванием лиц: необходимый инструмент

Глава полиции Коби Шабтай прокомментировал законопроект, который позволит правоохранителям использовать камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, установленных в общественных местах.

"Без этого инструмента полиция Израиля не сможет бороться с преступным террором, убийствами и покушениями в арабском секторе", - сказал Шабтай.

По его словам, эта инициатива является необходимой для сохранения и защиты человеческих жизней.

Шабтай пообещал, что этот инструмент будет использоваться только в условиях крайней необходимости. При неправомерном использовании будут наложены санкции.

Напомним, что 17 сентября законодательная комиссия должна одобрить этот законопроект для последующей передачи в Кнессет на рассмотрение.

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